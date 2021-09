“Mi basta lo stipendio del cane”: scontro tra Calenda e Cirinnà

Botte da orbi tra Monica Cirinnà e Carlo Calenda. La senatrice del Partito Democratico, su Twitter, ha puntato il dito contro il leader di Azione, candidato sindaco alle amministrative di Roma: “Alitalia e molte altre crisi hanno dimostrato le tue pessime doti di amministratore! Dopo l’indicazione di Bertolaso come vicesindaco e l’endorsement di Giorgetti è chiaro da che parte stai: il centrosinistra non fa per te, nonostante tu sia stato eletto coi voti del Pd”.

Il destinatario del messaggio non ha aspettato le calende greche e ha subito risposto: “Alle brutte mi prendi come maggiordomo. Mi basta lo stipendio del cane. A Monica… un paio di mesi di silenzio va”. Tutto finito? Nemmeno per sogno. Perché Cirinnà, chissà se direttamente dalla tenuta di Capalbio, è tornata alla carica: “Davvero un signore complimenti! Dire a una donna di tacere è tipico di quella cultura di destra che tanto ti ammira! Bravo. Comunque dí ai tuoi amici della Lega che mancano ancora 49milioni di euro. I 24mila di euro della cuccia li hanno i carabinieri. Tu li avresti chiamati? Boh”.

Calenda, ospite del Tg4, in serata ha rincarato la dose: “Penso che gli elettori del Pd considerino stupido questo modo di fare politica. Le polemiche se sei di destra, di sinistra, fascista o comunista servono per rimbecillire gli elettori romani su un dato: le classi dirigenti di destra e sinistra hanno tenuto in ostaggio questa città, l’hanno bloccata spesso in modo connivente. La Cirinnà è folclore”.

La senatrice dem, a questo punto, ha rilanciato: “È l’ultima settimana di campagna elettorale e sentire Calenda che parla di folclore e di modi stupidi di fare politica rende evidente quanto non abbia chiari alcuni concetti fondamentali. Nonostante i tanti e importanti incarichi che ha ricoperto non comprende, o finge di non capire, che tra destra e sinistra vi sono delle differenze in termini di programmi e di stile”.

Tra uno sbadiglio e l’altro sarebbe importante tornare alla realtà. Ma forse ciò, per qualcuno, è utopia.