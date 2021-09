Nella nuova puntata della “Cura Ri-Costituente” si continua a parlare di Roma e dell’esigenza di attuare la riforma costituzionale per la gestione della Capitale. In collegamento Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, che grazie alla sua esperienza promuove l’attuazione della riforma costituzionale e lancia qualche consiglio per il futuro sindaco.