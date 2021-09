Maria Beatrice Romani, madre, cattolica, una laurea in giurisprudenza, imprenditrice, è candidata della Lega al Consiglio comunale di Roma per Enrico Michetti sindaco. Nota per il suo impegno nel mondo dell’associazionismo, la Romani, intervistata da Andrea Di Falco, si racconta a “L’Opinione” parlando del suo programma elettorale.