Scommetto sui seguenti risultati elettorali delle Amministrative in corso nelle grandi città.

Milano: vittoria al primo turno di Beppe Sala con circa il 54/56 per cento dei voti. Troppo sbiadito e incolore l’avversario del centrodestra, di cui fatico anche a ricordare il nome.

Torino: vanno al ballottaggio centrodestra e centrosinistra. Al ballottaggio vince il centrodestra. Faticosamente.

Napoli: vince al primo turno il centrosinistra. Catello Maresca ha sbagliato tutto ciò che era possibile sbagliare.

Roma: vince al primo turno Enrico Michetti con il 45/46 per cento dei voti, mentre Roberto Gualtieri si ferma al 37/38 per cento. Al ballottaggio vince facilmente Gualtieri, con diversi punti in percentuale più dell’avversario.

Vedremo prestissimo.