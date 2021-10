Sull’eredità e il futuro di Roma

Presentato il libro di Alfredo Macchiati, “2021: miracolo a Roma”

Roma ha attraversato stagioni complicate, accumulando un ritardo tale da far sembrare necessario un miracolo per farla tornare a competere nel panorama delle capitali europee. Dall’analisi di questo ritardo prende spunto 2021: miracolo a Roma. Eredità e futuro possibile della Capitale, il libro di Alfredo Macchiati presentato ieri in occasione di un webinar IBL. Il saggio approfondisce le reali possibilità di cambiamento e, partendo dalle ragioni di una crisi così profonda, delinea una “visione” per la città per i prossimi anni. Nel libro l’autore si interroga sull’influenza della Chiesa, sul rapporto politica-impresa, che ha soffocato la cultura imprenditoriale romana, ma riflette anche sulla rappresentazione dei romani data dal cinema, dallo sport, dalla letteratura, che ha finito per alimentarne il destino. In questo senso è proprio la retorica a fermare i tentativi di risollevare le sorti di Roma, secondo Ada De Cesaris.

Per l’ex vicesindaco di Milano occorre trovare soluzioni innovative ad un problema assolutamente centrale come quello dell’estensione del territorio comunale della Capitale e aggiornare il suo modello di amministrazione. La città rappresenta un caso unico anche per aver raggiunto la dimensione che ha oggi già a metà degli anni Settanta, ha sottolineato Marco Simoni. Chi ha avuto responsabilità rilevanti fino ad ora è cresciuto in una capitale diversa, a differenza della generazione che entra adesso a far parte della classe dirigente e che ha – a suo avviso – buone opportunità per attrarre investimenti. La crisi di Roma, che cresce meno del resto d’Italia, è relativamente recente e reversibile agli occhi di Sergio Scalpelli. Non c’è un destino segnato per la Capitale.

Il dualismo Milano-Roma ha contraddistinto la storia d’Italia: se la storia della Capitale è caratterizzata da shock, il vantaggio di Milano sarebbe invece quello di una sostanziale continuità amministrativa, che si è sorprendentemente saldata tra sensibilità politiche differenti. Oltre i confini delle metropoli, c’è la congiuntura politica nazionale. Alfredo Macchiati evidenzia nel libro il ruolo del governo centrale per le sorti della Capitale, con la speranza che possa incentivare nuove opportunità per le riforme, anche a livello locale.

2021: Miracolo a Roma. Eredità e futuro possibile della Capitale di Alfredo Macchiati, goWare edizioni, 13,99 euro