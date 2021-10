Donato Robilotta, giornalista e politologo, ripercorre nell’intervista a “Buona parola a tutti” com’è stato abbassato il livello della classe dirigente italiana. Operazione iniziata nel 1992 con la liquidazione della Prima Repubblica e, quindi, dei partiti tradizionali. Secondo Robilotta al panorama politico italiano mancano i corpi intermedi, ovvero gli strumenti di sintesi e dialogo tra impresa e cittadini per fare buona amministrazione. Nell’intervista emerge come in Germania e Francia, Paesi importanti dell’Ue, nessuno ha mai pensato di congedare i partiti.