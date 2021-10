Vaccino, Figliuolo: “Obiettivo 90 per cento”

“La campagna sta continuando perché il nostro obiettivo è sfondare la soglia dell’86 per cento di prime dosi per portarci ancora più avanti verso il 90 per cento”.

Queste le parole di Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, nel corso del messaggio inviato in occasione del Salone della Giustizia. “I dibattiti di questa edizione del Salone della Giustizia affrontano diversi temi di attualità, che hanno sullo sfondo la ripresa economica e sociale, quindi il ritorno alla normalità. Una normalità – ha insistito – che stiamo riscoprendo grazie all’effetto di una campagna vaccinale senza precedenti, che ha portato in pochi mesi a proteggere con almeno una dose oltre 46 milioni e mezzo di cittadini in Italia, un numero pari a più dell’86 per cento della popolazione over 12 destinataria del vaccino. Questi dati – ha sottolineato – fanno sì che l’Italia si posizioni davanti a Paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito, per numero di vaccinati, ben al di sopra della media europea”.

Terza dose: gli interventi

Sulla terza dose di vaccino Roberto Speranza, ministro della Sanità, ha spiegato: “Ci si può vaccinare con la terza dose a partire dai 60 anni. E invito gli tutti gli over 60 a farla, a partire dal personale sanitario e dalle Rsa, per chi siano passati i sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Io penso che questo sia fondamentale per proteggere ancora meglio i nostri cittadini”.

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, in merito alla terza dose per tutti ha evidenziato che “è una scelta che la politica fa in base a quelle che saranno le indicazioni scientifiche, mi auguro che questo non diventi argomento di dibattito politico e che tutta la politica sia compatta sulle indicazioni della scienza. Stiamo già iniziando per i fragili e gli over 60, è ipotizzabile che entro l’anno ci sia un allargamento della platea, ma attendiamo le indicazioni”. Intervenuto a “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, ha proseguito: “Dobbiamo affidarci al grande senso di responsabilità che i cittadini hanno ampiamente dimostrato. Dobbiamo assolutamente fare attenzione a non commettere errori sulla comunicazione, dobbiamo veicolare messaggi chiari, univoci, senza il rischio di non essere compresi e possiamo farlo se distinguiamo i ruoli. Ci sono scelte che spettano alla politica, in merito alla terza dose mi auguro che la politica faccia un passo di lato e che la scelta spetti alla comunità scientifica. Se così sarà, credo che i cittadini dimostreranno ancora una volta grande senso di responsabilità”.

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ospite di “Mattino Cinque” su Canale 5 ha puntualizzato: “Dobbiamo aspettare che la scienza ci dica quali categorie avranno bisogno della terza dose. È verosimile che tutti noi prima o poi avremo bisogno della terza dose, soprattutto se osserviamo i primi contagi in coloro che hanno fatto le prime dosi a gennaio. Poi si deciderà se il Green pass dovrà essere allungato o meno dopo la terza dose ma dipenderà dalla circolazione del virus. Ma sul certificato verde non facciamo passi indietro. Dobbiamo finire di mettere in sicurezza il Paese, riaprire tutto perché gli stadi e le discoteche ancora non sono del tutto aperti, poi toglieremo la distanza, poi la mascherina e infine il Green pass”

Vaccino Pfizer 5-11 anni: ok negli Usa

“Disco verde” per il vaccino Pfizer contro il Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. Gli esperti consulenti della Food and Drug Administration (Fda) hanno approvato negli Usa la somministrazione: 17 voti a favore e nessun astenuto. Come riportato dall’AdnKronos: “Secondo i Centers for Disease Control, nel mondo oltre 700 soggetti di età inferiore ai 18 anni sono morti per covid. In base ai dati forniti dalla Pfizer, il vaccino è efficace al 90 per cento nell’evitare l’infezione asintomatica nei bambini. La palla passa ora alla Fda, quindi toccherà ai consulenti dei Cdc riunirsi il 2 e 3 novembre per decidere se raccomandare il vaccino per i 5-11enni e finalizzare l’iter procedurale”.