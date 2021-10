La sconfitta non è di destra o di sinistra e nemmeno di centro. Da questo postulato parte l’analisi che spiega come la sconfitta sia tutta della partecipazione democratica e della rappresentatività. Questa puntata di “Buona parola a tutti” è dedicata al vero partito a vocazione maggioritaria, quello dell’astensione dalle urne. Un partito che si è fortificato in forza dell’ignoranza costituzionale dei 5 Stelle, che parlano di democrazia diretta dimenticando che la Carta la definisce ancora come rappresentativa. Quello di oggi vuole essere l’inizio di un percorso d’indagine sulla politica partecipata e sul ruolo dei corpi intermedi (sindacati e partiti) che fin dai tempi di Atene hanno garantito la quasi certa rappresentazione dei problemi della polis. Il cittadino non ha votato perché non rappresentato.