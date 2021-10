G20 a Roma: Capitale blindata

Roma città chiusa. Ordinanze e controlli in vista del G20 in programma nel weekend. Presidi territoriali nella Capitale, oltre all’impiego di 5296 unità di rinforzo, di cui 2542 della Polizia, 1774 dell’Arma dei carabinieri, 580 della Guardia di Finanza, 400 delle Forze armate. Primo giorno nella Città eterna per Joe Biden: l’Air Force con a bordo il presidente degli Usa e la first lady, Jill Biden, è atterrato nelle ore scorse. Con Biden presenti Antony Blinken, segretario di Stato americano e Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza. Nelle prossime ore si incontrerà con il Papa, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il presidente transalpino, Emmanuel Macron.

Biden in udienza dal Pontefice

Joe Biden in Vaticano per essere ricevuto in udienza da Papa Francesco: sul tavolo la collaborazione nell’alveo degli “sforzi fondati sul rispetto della dignità umana, compresa la fine della pandemia di Covid-19, la lotta alla crisi climatica e la cura dei poveri”. A seguire, il presidente americano avrà un bilaterale con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. Dopodiché, l’incontro con Mattarella e successivamente con Draghi. Poco dopo le 16, invece, ci sarà il faccia a faccia con Macron.

Xi Jinping collegato da remoto

Il presidente cinese, Xi Jinping, come riportato dall’agenzia Xinhua “si rivolgerà al 16esimo summit dei leader del G20 in collegamento video su invito del primo ministro Mario Draghi”. Nel proprio piano, secondo quanto trapelato, dalla Cina arriverebbero conferme sull’obiettivo 2060 in merito alla neutralità carbonica.

Von der Leyen a Roma

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, è giunt ieri a Roma per partecipare al summit del G20 di sabato e domenica. Oggi avvierà una serie di incontri bilaterali con le delegazioni in vista del vertice.

G20 a Roma, i controlli

Rafforzata la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Capitale grazie agli assetti specialistici delle forze armate, compresi i sistemi anti-drone. Nell’area del centro congressi “La Nuvola”, per esempio, ci sarà una zona di massima sicurezza. Attenzione ai possibili obiettivi sensibili, ai luoghi dove alloggeranno le delegazioni, ai punti simbolo della città e alle principali vie dello shopping. Presidiati i tragitti che percorreranno i vari capi di Stato e di Governo nei due giorni. Disposto il ripristino dei controlli in tutte le frontiere interne nazionali dalle 22 del 27 ottobre e fino alle ore 13 del primo novembre.

G20 a Roma: chiusura stazioni della metropolitana

Secondo quanto disposto dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, saranno chiuse, per la linea A, le stazioni della metropolitana Termini, Repubblica, Barberini, Spagna e Flaminio della linea A e, per la linea B, di Termini, Cavour, Castro Pretorio, Colosseo e Circo Massimo per la linea B. Questo avrà luogo tra le 13 e le 14 di domani. Domenica rimarranno aperte. Chiusa via Nazionale – da piazza della Repubblica a largo Magnanapoli – sabato dalle 18,30 fino a cessate esigenze, al traffico veicolare, sia automobilistico che per i mezzi pubblici. Permesso solo il traffico dei residenti con sistema di filtraggio.

G20 a Roma: come cambia la viabilità

Oggi, come riferito dalla Polizia locale di Roma Capitale, partiranno le misure restrittive alla viabilità: rientrano nel piano di sicurezza allestito in vista del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20, che si terrà questo fine settimana. Zona di massima sicurezza nel quartiere Eur, dalle 19, con l’interdizione totale al transito veicolare e limitazioni al transito pedonale in tutte le aree vicine alle sedi del Vertice. Migliaia gli agenti impegnati nei servizi di viabilità e nel presidio dei varchi che delimiteranno l’area del IX Municipio romano, interessata dalle riunioni. Oltre l’Eur, anche tutta la zona del Centro sarà off limits, con possibilità di temporanee chiusure al traffico.

Controlli G20: agente colpito con un bastone da un 57enne

Nel corso dei servizi di controlli predisposti in occasione del G20, una pattuglia della Polizia locale Gruppo VIII Tintoretto ha arrestato un 57enne, originario dell’Albania, per aver aggredito un funzionario impegnato nel coordinamento della vigilanza della zona. Il tutto è accaduto in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Grotta Perfetta: l’uomo, secondo quanto riferito dai caschi bianchi, ha reagito nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti in atto, colpendo il funzionario con un bastone. Il 57enne è stato bloccato e tratto in arresto. Adesso dovrà rispondere di oltraggio, resistenza, lesioni a Pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, in quanto trovato in possesso di un coltello.