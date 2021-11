Ci mancava Fedez

Nessuno è perfetto, neppure l’Adnkronos, che l’altro giorno ha fornito una notizia rivelatasi ferale fin dal titolo: “Fedez registra dominio online per elezioni 2023”. Per carità, anche Federico Leonardo Lucia (appunto, in arte Fedez) ha il sacrosanto diritto di presentarsi come candidato alle prossime elezioni politiche. Magari, chissà, affiderà la campagna elettorale della propria lista alla più scaltra moglie Chiara Ferragni, che di marketing ne sa una più del diavolo. Sempre secondo l’Adnkronos “la società Zdf srl, che fa capo a Fedez, ha registrato un dominio sul web che sembra annunciare una partecipazione del rapper alle prossime elezioni politiche (che si dovrebbero tenere nel 2023)”.

Lo spazio web (“registrato ma attualmente inattivo”) dovrebbe essere Fedezelezioni2023.it. Siccome non ci facciamo mancare nulla, dopo il nulla rappresentato dal grillismo con il relativo Vaffa, ecco i “Ferrragnez”, ciliegina su una torta che forse meriterebbe “ingredienti” più tangibili, più colti, più preparati. Per quel che ci riguarda, restiamo aggrappati all’unica speranza che ci rimane: quella che la presunta candidatura di Fedez costituisca l’ennesima trovata pubblicitaria della moglie Chiara. Un po’ come quella della Coca Cola, con Orietta Berti.