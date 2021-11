Minacce di morte a Maurizio Gasparri

“La tua fine è vicinissima”. È solo una delle frasi contenute nella lettera anonima ricevuta oggi dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. La missiva, riferisce il partito, proveniente da Padova, contiene numerose minacce di morte e per questo è stata inoltrata con una denuncia alle forze dell’ordine. “Nonostante il contenuto della lettera desti molta preoccupazione – si legge in una nota del gruppo di Forza Italia al Senato – il senatore ha già chiarito che questo non influirà in nessun modo con il suo ruolo e che proseguirà come sempre le battaglie che ne hanno caratterizzato negli anni il percorso politico fatto di impegno e di coerenza”.

Solidarietà bipartisan dal mondo politico. Un abbraccio virtuale su Twitter giunge a Gasparri da Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Lo conosco “da quando andavamo al liceo Tasso di Roma. Le minacce non lo hanno mai intimidito. Anche questa volta continuerà a difendere i valori comuni. Lo abbraccio assieme a tutta la grande famiglia di Forza Italia”. Mariastella Gelmini manifesta “sincera solidarietà al senatore Gasparri, destinatario di una lettera con gravissime minacce di morte”. Per la ministra forzista per gli Affari regionali e le Autonomie, “gli attacchi personali e la violenza, anche quella verbale, non sono accettabili e vanno condannati in modo netto. Maurizio non si farà certo impressionare e continuerà il suo lavoro con la determinazione di sempre”.

Anna Maria Bernini esprime “vicinanza al collega e amico Maurizio Gasparri per l’ennesimo episodio che lo vede vittima di gravissime minacce di morte”. La presidente dei senatori forzisti è convinta “che il suo coerente impegno in Parlamento e nel Paese, e soprattutto lo spirito battagliero sempre in sostegno di giuste cause non verranno meno neanche questa volta. Odio e violenza non prevarranno. A Gasparri un grande abbraccio e tutta la solidarietà del gruppo di Forza Italia al Senato, sempre al suo fianco”.

Giuseppe Moles esprime “piena solidarietà e un forte abbraccio all’amico e collega senatore Maurizio Gasparri per l’ennesima lettera anonima con gravissime minacce di morte, proveniente da Padova e ora all’attenzione delle forze dell’ordine”. Per il sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei senatori di Forza Italia, “episodi di questo genere destano forte e crescente preoccupazione, mi auguro dunque che si faccia presto piena luce sull’accaduto. Conoscendo Maurizio, la sua tempra e la sua determinazione, sono assolutamente convinto che non si lascerà intimidire, anzi porterà avanti le sue e nostre battaglie politiche con maggior forza e con la tenacia di sempre”.

Fabio Rampelli esprime vicinanza a Gasparri. “Un fraterno abbraccio dal vicepresidente della Camera dei deputati, esponente di spicco di Fratelli d’Italia. A Gasparri “mi unisce un’amicizia ultradecennale e un legame di comuni battaglie sin dai tempi difficili. Con tutto quello che ha vissuto non sarà una lettera a fargli paura”.

Solidarietà a Gasparri arriva su Twitter da Simona Malpezzi. La presidente del gruppo Pd al Senato esprime “a nome delle senatrici e dei senatori del Pd la solidarietà a Maurizio Gasparri vittima di deliranti minacce di morte. Conoscendolo, so che non si farà intimidire da questo vile gesto”.