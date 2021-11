Manovra, Bernini: “Su taglio tasse folle dividersi in fazioni”

Anna Maria Bernini invoca un voto bipartisan sulle tasse. Secondo la presidente dei senatori di Forza Italia è necessario superare la reciproca ostilità dei moderati e dei progressisti e lavorare insieme per ridurre i tributi. “Sulla manovra – sostiene – dobbiamo trovare un’intesa. Un compromesso necessario tra centrodestra e centrosinistra. Perché la riduzione delle tasse interessi la platea più ampia di italiani. Sarebbe folle dividersi in fazioni, tra chi vuole un taglio delle tasse più sostanzioso per le imprese e chi per i lavoratori. Entrambi hanno pari diritto a una riduzione del cuneo fiscale”. Bernini ricorda che con questa “Legge di Bilancio mettiamo a disposizione i primi 8 miliardi, cui si aggiungeranno altri 8 il prossimo anno, più 4 miliardi che si possono recuperare ad esempio dal taglio dell’Iva. Non sono tanti ma se gestiti bene possono fare la differenza. L’importante è non speculare. In Parlamento le forze politiche devono trovare un accordo perché non abbiamo il beneficio dell’alternativa”.

D’altro canto, Giorgia Meloni polemizza sui “tempi” della manovra. “È inaccettabile – sostiene – che dopo aver votato il Pnrr senza neppure leggere il documento, ora arrivi la manovra al Senato fuori tempo massimo. Bisogna capire se ci sono margini per modificarla. Abbiamo proposte su reddito di cittadinanza, sul taglio delle tasse, sul tema della casa, delle pensioni dove ci sono privilegi inaccettabili. Proposte serie dall’opposizione ce ne sono molte, ci aspettiamo serietà anche dal governo”.

La legge di Bilancio, secondo quanto si è appreso, è stata trasmessa in tarda serata al Senato, dopo l’autorizzazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il testo definitivo della manovra si conferma di 219 articoli. Tra le misure principali il fondo da 8 miliardi per il taglio delle tasse, i ritocchi a Reddito di cittadinanza e Superbonus 110 per cento, Quota 102 per le pensioni e la riforma degli ammortizzatori sociali. La sessione di bilancio inizierà martedì prossimo con le comunicazioni della presidenza sul testo, che sarà esaminato poi dalla commissione Bilancio.