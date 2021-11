Meloni: rafforzare identità di FdI, coinvolgere centri studi e think tank

Un impegno a livello nazionale per rafforzare l’identità di Fratelli d’Italia come movimento conservatore, grazie anche al coinvolgimento di intellettuali, think tank e centri studi. Così, in sintesi, Giorgia Meloni nel corso della riunione dell’esecutivo nazionale.

La campagna per il presidenzialismo

Nel corso dell’appuntamento, Meloni avrebbe segnalato che FdI rappresenta il partito più presidenzialista nel panorama del nostro Paese. A tal proposito, nelle prossime settimane potrebbe essere lanciata una campagna politica di comunicazione per ripartire nel solco di una riforma, in senso presidenzialista, dello Stato, coinvolgendo anche gli alleati del centrodestra.

Rapporti nel centrodestra

Sul tavolo della riunione non sarebbe mancato nemmeno un passaggio sui rapporti all’interno della coalizione di centrodestra. Secondo quanto trapelato, Giorgia Meloni ha parlato di un clima di collaborazione sia con la Lega che con Forza Italia. Oltre a sottolineare l’impegno per un miglior coordinamento dell’azione parlamentare e per un rafforzamento del ruolo del centrodestra.

Questione Quirinale

In ultimo il capitolo Quirinale. Giorgia Meloni, come riportato dall’AdnKronos, avrebbe ripetuto del suo appoggio a Silvio Berlusconi come candidato del centrodestra. Se invece dovessero venire fuori altri nomi – o se il Cavaliere non dovesse essere disponibile per la corsa al Colle – il centrodestra, secondo il pensiero di Meloni, dovrà muoversi in maniera compatta.