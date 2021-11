Degrado nel parco romano intitolato ai caduti di Nassiriya

Degrado nel parco intitolato ai caduti di Nassiriya. La segnalazione è arrivata da Roma, esattamente da via Fornelli. Alberto Mariani, Stefano Oddo e Valentina Torresi, consiglieri di Fratelli d’Italia nel Municipio XIV, ieri si sono recati nell’area verde per omaggiare “i nostri uomini vittime di un vile attentato e caduti per servire la Patria. Abbiamo trovato, purtroppo, una situazione di incuria”.

Nel dettaglio, la targa era “avvolta dalla vegetazione e dai rifiuti. Una trascuratezza che offende la memoria dei nostri caduti e non rende fruibile il parco ai bambini e alle famiglie del quartiere. Una situazione che Fratelli d’Italia torna a denunciare a distanza di un anno dall’ultima segnalazione. E che dimostra il totale disinteresse dell’allora sindaco Virginia Raggi e del presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Auspichiamo un intervento immediato e risolutivo della nuova Amministrazione municipale e del sindaco Roberto Gualtieri”.