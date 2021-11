Quirinale, Meloni: “Sì al confronto, ma capirsi sull’obiettivo”

“Cerco un presidente che sia lì per far rispettare le regole”. Secondo Giorgia Meloni, il prossimo capo dello Stato deve rispondere a questa prerogativa, apparentemente, essenziale. A proposito della corsa al sul Quirinale, la leader di Fratelli d’Italia si dichiara “sempre disponibile a parlare con tutti. Bisogna capirsi sull’obiettivo”. Meloni risponde così ad una domanda sulla disponibilità ad un confronto tra i leader politici anche per l’elezione del presidente della Repubblica. “Io – dice arrivando all’assemblea di Confesercenti – cerco un presidente che sia lì per far rispettare la Costituzione e le regole e non magari per aiutare questo o quel partito a stare al Governo, anche se gli italiani non ce lo vogliono”.

Meloni sostiene che l’incontro di ieri con Matteo Salvini sia stato positivo. “È andata molto bene. Abbiamo parlato di tutto, in un lungo confronto come è normale che sia tra alleati. Sicuramente ci vedremo anche con Silvio Berlusconi. È giusto che in una fase così concitata, così particolare, si serri il fronte e si lavori quotidianamente insieme”. Sul contrasto alla pandemia, la leader di Fratelli d’Italia, pensa che “continuino a mancare molti provvedimenti che il Governo non ha preso e che avrebbero garantito maggiori limiti al contagio”. Secondo Meloni, “la scelta di lavorare solo e unicamente sulla importantissima campagna vaccinale purtroppo ci espone a delle difficoltà, perché pare che il vaccino non fermi completamente il contagio e quindi bisogna potenziare le norme di distanziamento”.