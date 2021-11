Riforma Giustizia, Cartabia: “Grande sfida ma ce la faremo”

“La madre di tutte le riforme”, una “sfida” formidabile ma “crediamo di potercela fare”. Così Marta Cartabia direttamente dagli Usa, dove si trova in visita. Il messaggio della Guardasigilli è stato chiaro: una giustizia “più veloce ed efficiente” in grado di “disinnescare” i conflitti prima di una loro esplosione.

“Tempo di cambiamenti”

“È tempo di cambiamenti, di non avere paura di prendere decisioni impopolari o di disturbare abitudini consolidate – ha detto il ministro parlando a una platea della business community Usa, nella residenza dell’ambasciatrice italiana a Washington – per questo il Governo Draghi sta intraprendendo il programma di riforme coraggiosamente, risolutamente, pragmaticamente e collettivamente”.

“Una sfida formidabile”

“Sappiamo molto bene che in Italia come negli Usa stiamo vivendo in società estremamente polarizzate, dove i disaccordi si trasformano facilmente in conflitti, che diventano rabbia, proteste, dissenso irragionevole – ha raccontato Cartabia – per questo sosteniamo l’idea di negoziare le dispute, le mediazioni, le negoziazioni assistite nelle cause civili e la giustizia ristoratrice nei procedimenti penali. Sappiamo bene che la sfida è formidabile – ha proseguito – ma crediamo di potercela fare. La questione tempo è importante anche per le vittime dei crimini le cui denunce meritano interventi rapidi in tempi ragionevoli”.

Gli obiettivi

“Credo che la priorità della nostra società è imparare come disinnescare i possibili conflitti sociali prima che esplodano – ha insistito Marta Cartabia – il sistema giudiziario può contribuire a creare una cultura di riconciliazione e questo sarà il contributo più efficace al rinnovo della macchina della giustizia che possiamo offrire alle future generazioni”. L’idea è quella di rendere i processi più snelli: un aspetto farraginoso che “rallenta l’intero Paese a detrimento della nostra vita socio-economica presente e delle generazioni future”.