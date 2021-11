Nella nuova puntata della “Cura Ri-Costituente” si analizza l’effetto paradossale dell’attuale Reddito di cittadinanza: non solo non risolve i reali problemi dei più deboli perché non abbassa il cuneo fiscale né favorisce nuovi posti di lavoro ma, proteggendo interessi di parte volti a creare consenso elettorale, crea nuovi privilegi favorendo la corruzione.