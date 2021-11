Colpa di Alfonso

La colpa di tutto ė di Alfonso Bonafede che segnalò ai vertici del M5s quel professore di Firenze che si chiamava Giuseppe Conte il quale divenne, non si sa per quale merito speciale, presidente del Consiglio, prima in un governo Cinque 5stelle-Lega, poi in un esecutivo 5stelle-Pd. Oggi Conte non conta più nulla ed infatti è stato nominato alla guida del partito fondato da Grillo e Casaleggio. Come leader di cantonate ne ha già prese parecchie, ma l’altro giorno è riuscito a superare se stesso: si è accorto che la Rai è lottizzata dai partiti. Lui, il Conte, ben poco ha fatto per stravolgere questo sistema quando era a capo dell’esecutivo ed anche oggi ha dimostrato di avere fatto la “scoperta” solo perché il suo partito è rimasto fuori dalle nomine. Sì perché, se il sistema avesse inserito anche un nome gradito i pentastellati, non ci si sarebbe più trovati di fronte ad alcun tipo di lottizzazione: un po’ patetico come ragionamento.

Ma c’è dì più. L’ex premier, dopo l’accadimento, è stato perentorio: “Non faremo più sentire la nostra voce sui canali del servizio pubblico” e noi utenti Rai ce ne faremo una ragione e non possiamo non sottoscrivere quanto postato sui social da Matteo Renzi: “La posizione grillina sulla Rai dimostra che non c’è bisogno di piani segreti per distruggere i 5 stelle: basta lasciar fare a Giuseppe Conte. Fa tutto da solo. Un anno fa mandava veline e immagini al Tg1, oggi annuncia che non andranno più in tivù. È stato bello, grazie di tutto. In momenti come questi, un pensiero ritorna alla mente: sì, ne valeva la pena”.