Quirinale, la Lega rilancia il Cavaliere: “Berlusconi buon candidato”

Silvio Berlusconi appare il candidato naturale del centrodestra. Almeno secondo Forza Italia e la Lega. “O capiamo che è il momento di unire le forze, oppure saremo sconfitti uno per uno. Alla lunga, le divisioni fanno il gioco dei socialisti”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è il vicesegretario del Carroccio Lorenzo Fontana. “Sull’elezione del capo dello Stato – aggiunge – se io fossi un elettore e vedessi che il centrodestra non riesce a esprimersi con una voce sola, manderei tutti a quel Paese. Come sopra: le divisioni fanno il gioco delle sinistre”. Giorgia Meloni ha detto che Berlusconi ha fatto un passo indietro sulla candidatura al Quirinale. “Io – aggiunge Fontana – non penso proprio che Berlusconi abbia fatto passi avanti o indietro. Lui per il centrodestra sarebbe un buon candidato. Poi, ovviamente, nell’elezione del presidente bisogna fare i conti con i numeri. Ma il perché Giorgia Meloni abbia fatto quella considerazione, lo si può chiedere soltanto a lei”.

Forza Italia non ha gradito la sortita della leader di Fratelli d’Italia. “Se Silvio Berlusconi è fuori dai giochi della presidenza della Repubblica? Francamente – afferma la ministra forzista agli Affari Regionali Mariastella Gelmini a Radio24 – non ho compreso le parole di Giorgia Meloni. Forse è stata male interpretata. Sicuramente sarà il presidente Berlusconi, a tempo debito, a valutare le proposte, che da molte parti gli vengono fatte su una possibile candidatura al Quirinale. Oggi è prematuro parlarne, ma io sono certa che se ci fosse questo scenario, il presidente potrebbe contare sul voto non solo di Forza Italia ma di tutto il centrodestra e anche di Meloni, ne sono certa”. Un fatto è evidente: da Fratelli d’Italia non sono arrivate smentite alle parole di Giorgia.