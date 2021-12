Centrodestra visto dagli Usa: l’intervista ad Amato Berardi

L’Onorevole Amato Berardi vive a Filadelfia dall’età di 12 anni. Ha fondato nel 1983 la Berardi & Associates Inc. operante nel settore previdenziale e assicurativo. Dato il suo profondo legame con l’Italia, nel 1992 fonda la Niapac.

Onorevole Berardi, come nasce l’idea di fondare la Niapac?

Niapac, National Italian American Political Action Committee, è stata fondata con l’obiettivo di sostenere e promuovere giovani italoamericani a posizioni nel campo statale, federale e governativo affinché potessero sostenere le attività legislative rispondenti ai bisogni della collettività italoamericana del Nord America.

Quali sono gli obiettivi che la Niapac si prefigge?

Niapac negli anni ha sostenuto centinaia di candidature bipartisan di italoamericani che oggi ricoprono prestigiosi incarichi governativi ed assembleari negli Stati Uniti d’America; tra le più prestigiose personalità sostenute da Niapac figurano Rick Santorum, ex senatore della Pennsylvania nonché candidato alle presidenziali americane per 2 volte; Mario Cuomo, ex governatore dello Stato di New York nonché uno degli esponenti più prestigiosi della politica americana degli ultimi decenni; Lou Barletta, ex membro della camera dei rappresentanti e il senatore Bob Casey. Niapac è stata di grande impatto anche per quanto concerne le elezioni dei giudici della corte federale degli Stati Uniti.

Come nasce Niapac Italia?

Con le elezioni politiche italiane del 2008 Niapac inizia a operare in Italia attraverso la mia attività, quando mi candido e vengo eletto parlamentare della Repubblica italiana nella circoscrizione Nord America, nelle liste di Forza Italia. L’attività di Niapac in Italia si contraddistingue per avere sempre cercato di cementare i legami tra Italia e Stati Uniti con particolare riferimento agli aspetti politici ed imprenditoriali; negli anni molti incontri di personaggi di spicco della politica e della imprenditoria italiana ed americana sono stati favoriti dalla grande attività relazionale che Niapac ha sempre portato avanti sia in America che in Italia.

Quindi i rapporti tra Usa e Italia sono al centro di questa iniziativa

È proprio per migliorare sempre più le relazioni tra Italia e Stati Uniti che nel 2019 nasce Niapac Italia. La Niapac Italia opera attraverso un forte legame tra i suoi professionisti in Usa ed in Italia. L’apertura recente degli uffici in Italia il cui coordinamento è stato affidato ad un uomo di provate esperienze manageriali e imprenditoriali, l’ingegnere Vincenzo M. Naschi, ha consentito di creare una organizzazione locale di solidi professionisti con l’obiettivo di migliorare sempre di più le relazioni politiche e imprenditoriali tra i due Paesi. È questo il nostro principale obiettivo. Tra le principali attività di cui si è recentemente occupata la Niapac Italia ricordiamo la forte azione di sensibilizzazione fatta sulle due sponde dell’Atlantico per limitare l’impatto dei dazi doganali sui prodotti alimentari di esportazione italiana negli Usa e soprattutto il grande supporto dato in termini di donazioni di prodotti di protezione e medicali in occasione della crisi Covid.

Ci parli di Smart Congressional Initiative

Smart Congressional Initiative (www.smartstates.com) è una organizzazione intergovernativa “bi-partisan” patrocinata da 8 Senatori e 39 membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America, che si pone l’obiettivo di attrarre fondi per lo sviluppo di programmi strategici di rilevanza nazionale ed internazionale. Smart mi ha recentemente onorato di coordinare il programma di raccolta fondi negli Stati Uniti per la distribuzione di dispositivi di protezione e altri macchinari medicali in Italia, assegnando contestualmente a Niapac Italia l’onere di organizzare l’attività in Italia a seconda delle necessità e delle richieste, coordinandosi con le autorità locali. È un grande onore aver ricevuto questo incarico da Smart. Sono orgoglioso ma contemporaneamente sento molto la responsabilità di un compito non facile e per il quale metterò a disposizione tutto il mio network di relazioni sia negli Stati Uniti che in Italia per ottenere il massimo successo e agevolare il mio Paese ad uscire dall’emergenza sanitaria in cui si trova.

Quali sono i programmi per il futuro?

Niapac vuole promuovere l’unità del centrodestra. Negli Stati Uniti è già una realtà: in vista delle prossime elezioni politiche italiane abbiamo costituito la lista “Centrodestra italiani uniti” con relativo simbolo. Gli imprenditori locali, a cui è stata presentata la lista, hanno appoggiato in pieno l’iniziativa e da un nostro sondaggio il 67 per cento degli italiani che vivono negli Usa vede con favore l’unità del centrodestra. Ora è tempo che ciò accada anche in Italia in quanto è di gran lunga la forza più adatta per governare l’Italia.