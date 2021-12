Covid, Zaia: “Veneto entrerà in zona gialla”

“In terapia intensiva l’83 per cento non è vaccinato”. È il grido d’allarme di Luca Zaia sui numeri legati all’effetto della pandemia nella sua regione. “Purtroppo – sostiene il governatore in un’intervista al Corriere della Sera – il Veneto nella storia dell’epidemia è una sorta di laboratorio. Abbiamo imparato che ogni ondata fa storia a sé e i cambiamenti di scenario sono repentini”. Per Zaia, “l’efficacia dei vaccini è palpabile. Oggi abbiamo un terzo di ricoverati in meno con gli stessi contagiati” e spiega: “Da noi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono per l’83 per cento non vaccinati, e il 53 per cento di quelli in corsia”.

In merito a un passaggio di fascia di rischio nella sua regione dice: “Probabilmente entreremo di nuovo in zona gialla”. Immagina restrizioni per le festività? “Di per sé – risponde – il Super green pass ci consente di vivere come prima. La zona gialla significa semplicemente il portare la mascherina anche all’aperto. Il problema vero è la zona arancione, ma per il Veneto al momento non vedo rischi”. Quanto alle minacce da parte di No vax dice: “Aggressioni verbali e minacce sono spesso molto pesanti, il clima è pessimo e non andrebbe sottovalutato”. “Il problema è che se non si abbassano i toni, prima o poi qualche mente malata si sentirà investita dal mandato divino di aggredire qualcuno”, sottolinea.

Intanto, si registra un deciso calo dei contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Veneto, dove dai 3.516 positivi della giornata di ieri si è passati a 1.928 nel report di oggi Si registrano anche 7 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia raggiunge i 540.695, quello dei decessi i 12.027. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 43.619 (+ 1.054). miglioramento della situazione ospedaliera rispetto ai report di ieri. Netto aumento dei ricoveri negli ospedali. I posti letto occupati da malati Covid nei reparti medici sono 797 (+56), ordinari sono 741 (-31), quelli nelle terapie intensive 132 (+3).