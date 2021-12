Suppletive: per il centrodestra idea Matone

La disponibilità c’è, l’idea è trasversale: Simonetta Matone è sempre più la candidata del centrodestra alle elezioni suppletive di Roma, che sono in programma il 16 gennaio 2022. All’Adnkronos la diretta interessata, in corsa per il seggio alla Camera lasciato vuoto da Roberto Gualtieri (diventato sindaco della Capitale), ha commentato: “Ho dato la mia disponibilità, la mia candidatura è assolutamente condivisa e trasversale”. Inoltre ha raccontato che sarà impegnata in quelli “che sono i miei temi: dalla sicurezza alla difesa dei diritti delle donne e dei minori”.

Centrodestra per Simonetta Matone

“Abbiamo scelto una persona nota e stimata” ha riferito Matteo Salvini. Il leader della Lega ha poi continuato: “Ritengo sia l’espressione migliore per quello che il Partito Democratico ritiene un suo territorio. Ma io dico mai dire mai, a chi dice che il Pd ha già vinto, che è un collegio già perso per noi”. Giorgia Meloni, da par sua, aveva già annunciato dal palco di Atreju che sarebbe arrivata l’intesa “sul nome” per il centrodestra alle suppletive dell’Urbe.

Corsa al femminile

Nella Città eterna, così, dovrebbe profilarsi una corsa al femminile: oltre a Matone, potrebbero essere della partita Cecilia D’Elia (Pd) e Italia Viva con Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità.