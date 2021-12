Settimopiano. Rai, piani editoriali sotto l’albero?

Piani editoriali sotto l’albero, ma c’è chi preferisce aspettare a dopo la Befana per non trovare il carbone nella calza. Scaldano i motori Monica Maggioni e Gennaro Sangiuliano che il 21 dicembre dovrebbero presentare all’azienda e alle rispettive redazioni le squadre di direzione e il prospetto di lavoro per ottenere la fiducia, ampiamente prevista per direttrice e direttore del Tg1 e Tg2.

Al Tg1 dalla Tgr previsto l’arrivo di Nicola Rao in quota Fratelli d’Italia. Confermata Maria Luisa Busi, data in un primo momento in uscita e Grazia Graziadei per la Lega. Al Tg2, in quota Forza Italia, sono in ascesa le quotazioni di Mariarita Grieco. Aspetterà invece a presentare il piano editoriale dopo le feste il confermato Alessandro Casarin alla Tgr, a rischio sfiducia, investito dai malumori delle redazioni e del sindacato per la cancellazione della terza edizione, a partire dal 9 gennaio, comunicata dall’Ad in vigilanza a metà novembre.

Nella Tgr la Lega dovrebbe perdere il condirettore Roberto Pacchetti, probabilmente sarà degradato a vicedirettore da Milano, il Partito Democratico dovrebbe affermare la condirezione unica per Carlo Fontana. Da Napoli dato in arrivo con i galloni di vicedirettore, sponsorizzato da Forza Italia, il caporedattore uscente della sede partenopea, Antonello Perillo.

Intanto, il 29 dicembre il sindacato dei giornalisti Usigrai ha proclamato il primo sciopero audio-video di un pacchetto corposo di mobilitazioni per la soppressione del Tg della notte della Tgr, di Rai Sport e contro le circolari dell’Ad sul tetto al numero di partecipazioni a eventi extra Rai per i giornalisti e sull’accorpamento dei profili social delle singole testate sotto un dominio unico Rai.