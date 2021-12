Meloni a Saviano: “Dice un sacco di stupidaggini”

Giorgia Meloni a gamba tesa su Roberto Saviano. Secondo la leader di Fratelli d’Italia lo scrittore “ha un problema con Gomorra, in parte copiato, un libro che io apprezzai, perché poi lui non ha più saputo trovare un ruolo. Secondo me dice un sacco di stupidaggini, io ho proposto un confronto diretto ma lui ha rifiutato”.

Meloni, nel corso della presentazione del suo libro a Rieti, ha detto: “Sono rimasta colpita quando lui, ospite di Piazza pulita, dice una frase molto grave, affermando che la sua è una campagna d’odio contro di me. Ora chi si assume la responsabilità se qualcuno con la rotella un po’ spostata prende sul serio questa cosa?”.

Così parlò Saviano

Roberto Saviano, nel corso del programma in onda su La7, ha dichiarato tra le altre cose (rivolgendosi a Giorgia Meloni) “mediaticamente cerca di accreditarsi come un leader democratico che non è con i toni, né nei programmi. Nessuna democrazia accetterebbe questo modo di aggredire gli immigrati”. E poi: “Sono riusciti a fregare anche Atreju. Il protagonista de La storia infinita, non ha nessun valore di destra ma se lo sono accaparrato ancora una volta”. Infine: “Io sono ben felice di essere contro. Lo sarò sempre verso questo tipo di partiti e di persone. La mia è una campagna d’odio? Lo sia! Lo sia, contro questo tipo di politici”.