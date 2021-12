Superbonus: accordo in vista entro fine anno

Verso l’accordo sul Superbonus. Secondo quanto trapelato, sarà tolto il tetto Isee di 25mila euro per le ville unifamiliari. Tra le altre cose, la maggioranza ha trovato la quadra con il Governo per superare l’ostacolo. Allo stesso tempo, rimarrebbe il vincolo del 30 per cento di lavori completati entro il 30 giugno. L’intesa, una volta raggiunta, verrà inserita contenuta in un emendamento riformulato alla legge di Bilancio, all’esame della commissione Bilancio del Senato.

Proroga Tosap

C’è poi il capitolo Tosap-Cosap. L’idea è quella di una proroga di tre mesi nel 2022, ossia la tassa sui tavolini che bar e ristoranti pagano per l’occupazione del suolo pubblico.

Quando vanno gli edili in pensione

Da 36 a 32 anni scenderebbe la soglia dei contributi per gli operai impiegati nell’edilizia per poter accedere così, a 63 anni, all’Ape sociale, cioè l’anticipo pensionistico. La Commissione tecnica sui lavori gravosi, da par sua, ha proposto di abbassare la soglia contributiva da 36 a 30 anni. Alla fine, l’Esecutivo ha deciso di non abbassare tale soglia oltre i 32 anni.

Mobili e bonus

Il bonus riguarda elettrodomestici e mobili per arredo di immobili che sono oggetto di ristrutturazione. La soglia della spesa dove è calcolata la detrazione del 50 per cento per il bonus sale da 5mila a 10mila.