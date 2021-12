Omicron, la stretta del Governo

Cosa fare a stretto giro per contrastare il Covid, mentre la diffusione della variante Omicron, nel nostro Paese, è del 28,2 per cento. Misure al vaglio del Governo, con la discussione che si è spostata pure in ambito sportivo: la Serie B di calcio ha momentaneamente sospeso il campionato.

Aggiornamento ore 14

Durata del Green pass a sei mesi a partire dal primo febbraio, mascherine all’aperto in tutto il Paese, obbligo di mascherine Ffp2 in teatri, cinema, mezzi pubblici e anche agli eventi sportivi. Poi Super Green pass fino al 31 gennaio per ristoranti (anche al banco), ridotto il tempo della seconda dose da cinque a quattro mesi. Sono alcune delle misure affrontate nella cabina di regia convocata a Palazzo Chigi per contrastare la variante Omicron. In giornata il Consiglio dei ministri che dovrà dare il via al decreto con le nuove misure. Le discoteche, a quanto pare, dovrebbero restare aperte a Capodanno. Per partecipare a una festa in un locale o per andare a ballare in discoteca tra il 28 e il 31 dicembre sarà necessario aver fatto la terza dose del vaccino oppure essere in possesso di un esito negativo di un tampone, se ancora si è in attesa del booster. A quanto pare, poi, addio alle feste in piazza per fine anno. Un divieto che andrà avanti fino al 31 gennaio. L’Esecutivo è intenzionato a introdurre, fino al 31 gennaio, “il divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto”. Non ci sono raccomandazioni, per ora, sul numero dei commensali che possono sedersi a tavola per Natale o per il Cenone.

Cabina di regia a Palazzo Chigi e prime ipotesi

A Palazzo Chigi è stata convocata la riunione della cabina di regia, presieduta dal premier Mario Draghi, per affrontare le questioni relative alle misure di contrasto al Covid. Tra le idee in ballo l’estensione del Super Green pass nei luoghi di lavoro. Ciò dovrebbe portare all’esclusione del tampone antigenico dagli strumenti che permettono di ottenere il certificato. In tal modo, verrebbe reso obbligatorio il vaccino per poter andare a lavorare. L’obiettivo, così facendo, sarebbe quello di raggiungere i 2,3 milioni di italiani – tra i 40 anni e l’età pensionabile – che ancora non sono vaccinati.

Dalla durata del Green pass allo smart working

I nuovi casi, la variante Omicron, le precauzioni da prendere, frenare la corsa del virus. La stretta del Governo che uscirà dalla cabina di regia potrebbe avere dei suoi punti fermi. A cominciare dalla durata del Green pass (ridotta a sei mesi), tamponi anche ai vaccinati per i grandi eventi, ritorno allo smart working, booster trascorsi quattro mesi dalla seconda dose. “Faremo tutto il necessario per difendere quel poco di normalità che abbiamo raggiunto” ha detto ieri Draghi nel corso dell’incontro di fine anno con i giornalisti.

“L’arrivo della variante Omicron, che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti, ha aperto una nuova fase nella pandemia – ha proseguito Draghi – i vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus. Tra i decessi, tre quarti sono non vaccinati – è andato avanti – dall’inizio della campagna vaccinale abbiamo somministrato oltre 106 milioni di dosi. Circa l’80 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Abbiamo somministrato 15,6 milioni di terze dosi, invito tutti i cittadini a fare la terza dose: è la priorità. L’evidenza scientifica ci dice che il vaccino funziona molto bene contro le nuove varianti”. Con una postilla: “Ho detto più volte che dobbiamo difendere la normalità raggiunta. Questo significa niente chiusure, scuola in presenza, socialità soddisfacente. Per farlo, dobbiamo prendere tutte le precauzioni possibili”.

Mascherine all’aperto: sì o no?

Altra questione riguarda l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Le forze politiche, a quanto pare, su un punto hanno trovato un accordo unanime: l’utilizzo della mascherina all’aperto anche in zona bianca. Il premier, ieri, ha poi toccato un aspetto: “Di fronte all’alta contagiosità della variante, cosa si può fare per rallentarne la diffusione? Per esempio, l’utilizzo delle mascherine all’aperto, previste già in caso di grandi assembramenti. L’uso di mascherine Ffp2 in certi ambienti chiusi. Non è esclusa l’applicazione del tampone, c’è un periodo in cui la protezione delle prime due dosi decresce rapidamente e la terza dose non è ancora stata fatta: in quel periodo – ha continuato – può essere utile un tampone per vedere se si è positivi. Sono tutti sistemi per cercare di rallentare la diffusione del virus: ogni decisione sarà guidata dai dati, non dalla politica”.

Regioni e zona gialla

A Capodanno, secondo i dati, altre regioni potrebbero raggiungere in zona gialla le cinque già presenti, oltre alle due Province autonome. A rischio, quindi, sarebbero Piemonte, Lazio, Lombardia e Sicilia. Allo stesso tempo, in caso di mancata frenata dei contagi, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Liguria e Calabria a gennaio potrebbero trovarsi in zona arancione.

Gimbe, impennata dei nuovi casi Covid

Cresce il numero di nuovi casi Covid nel Belpaese: +42,3 per cento in sette giorni. Un aumento del 33 per cento è stato segnalato anche nei decessi. Questo quanto indicato dalla Fondazione Gimbe, che ha puntualizzato come siano cresciuti i posti letto occupati da pazienti Covid: +17 per cento in area medica e +17,3 per cento in terapia intensiva. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha parlato di “un’impennata favorita anche dalla rapida diffusione della variante Omicron, ampiamente sottostimata da un sequenziamento insufficiente”. Più precisamente, dal 15 al 21 dicembre i nuovi casi sono stati 177.257 rispetto a 124.568 della settimana precedente e i decessi 882 rispetto a 663. Gli attualmente positivi sono stati 384.144 rispetto a 297.394 (+29,2 per cento), le persone in isolamento domiciliare 374.751 rispetto a 289.368 (+29,5 per cento), i ricoveri con sintomi 8.381 rispetto a 7.163 (+17 per cento) e le terapie intensive 1.012 rispetto a 863 (pari al +17,3 per cento).

Somministrazione del vaccino

Aumentata nell’ultima settimana il numero di somministrazioni del vaccino: 3,7 milioni. È emerso, a tal proposito, un +13,8 per cento di nuovi vaccinati, per quasi il 40 per cento riguardano la fascia 5-11 anni. In discesa i nuovi vaccinati over 12 anni.

Covid: lo stop in Serie B

Il dato è tratto. Visti i nuovi casi Covid, la Lega di Serie B ha provveduto alla sospensione momentanea del campionato. Gli ultimi due turni del 2021 – in programma il giorno di Santo Stefano e il 29 dicembre – sono stati rinviati al nuovo anno. Di conseguenza, è cambiato anche il calendario, che inizialmente prevedeva la sosta dal 29 dicembre al 15 gennaio. Sono sette le squadre con un alto numero di tesserati positivi: Pordenone, Monza, Ascoli, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal.