Salvini, rimpasto e “assi di briscola”

Prima di tutto contare i mazzi di carte sul tavolo. Poi il pensiero stupendo, ovvero un Governo che possa puntare sugli “assi di briscola”. Tutto dopo il voto per il Quirinale. Matteo Salvini fa la sua mossa, pensando a un Mario Draghi ancora al timone dell’Esecutivo. Ma le parole del leader della Lega, secondo i boatos, hanno messo un po’ a disagio l’ex presidente della Banca centrale europea, soprattutto per le crepe che potrebbero pesare sull’area della maggioranza.

“Nessuna confusione”

Salvini, quindi, ha messo sul piatto quella è una ipotesi-rimpasto : “I partiti una volta eletto il presidente della Repubblica dovranno riflettere su un Governo con gli assi di briscola. Tutti, dal primo all’ultimo”. Inoltre, ospite di Porta a Porta, il numero uno del Carroccio, ha notato: “Penso che molti italiani, me compreso, avrebbero piacere che Draghi continuasse a svolgere il ruolo di presidente del Consiglio di garanzia, in Italia e in Europa, perché ci sono ancora tante cose da fare in questi mesi che ci accompagnano alla fine della legislatura”.

La preoccupazione di Salvini

“La mia preoccupazione – ha detto Matteo Salvini – è che se togli il tassello più importante di questo Governo non so come ne usciremo. Di tutto c’è bisogno fuorché di confusione in Italia in questo momento”.