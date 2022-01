“Dibba” cuore di panna

Alessandro “Dibba” Di Battista, per gli amici “Cuore di Panna”, che con fare stentoreo afferma al talk-show della sera che Mario Draghi capisce poco di politica ed ancor meno di economia, mi fa rammentare che sono vecchio. Sì, vecchio. Perché voi non lo crederete, ma vi è stato un tempo in cui nessuno si sarebbe neppure immaginato di richiedere all’effigiato Franco Lechner, in arte Bombolo, una opinione sui papabili per il Quirinale e se ci avesse provato si sarebbe sentito rispondere dal medesimo con una risata ed un “vaffa”, questo sì liberatorio, in quanto non dettato da un algoritmo in favore di un popolo di gonzi come quello che ha fatto la fortuna del capocomico del “Che Guevara di Roma Nord” (Marco Rizzo, cit.) e dei suoi accoliti.