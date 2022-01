Al via il progetto “Ripensiamo Ambiente”

Partirà nel mese di marzo il progetto Ripensiamo Ambiente che ha l’obiettivo di diffondere sul territorio laziale una nuova cultura ambientale, basata sulla conoscenza delle più moderne tecnologie legate al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali.

L’iniziativa promossa dall’Associazione Ripensiamo Roma con il patrocinio di Atia Iswa Italia, l’associazione che riunisce le imprese, i professionisti e gli Istituti di ricerca che operano nel settore della gestione dei rifiuti e la collaborazione dell’Associazione Amici della Terra e della Fondazione Italia Sostenibile, prevede visite guidate agli impianti di gestione dei rifiuti nel Lazio, in Campania, Umbria ed Emilia-Romagna con sessione formative e di approfondimento, oltre a un innovativo servizio di formazione e orientamento lavoro indirizzato ai più giovani.

I destinatari del progetto educativo sono i soci delle realtà promotrici, gli studenti universitari, che con la partecipazione agli eventi potranno beneficiare del riconoscimento dei crediti formativi universitari e gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie superiori. Il calendario delle visite agli impianti sarà comunicato con un’apposita conferenza stampa e proseguirà dal mese di marzo fino al mese di dicembre 2022.

“Siamo partiti dal presupposto che il tema dell’ambiente è complesso e non può essere affrontato con un approccio ideologico. Ci proponiamo di diffondere una nuova cultura dell’ambiente, che superi il pregiudizio di un certo ambientalismo catastrofista e anti-imprese, promuovendo attivamente la conoscenza di tutte quelle tecnologie innovative che rispettano l’ambiente e la salute pubblica” ha spiegato Donato Bonanni, presidente di Ripensiamo Roma.

“Dobbiamo cambiare atteggiamento e fidarci della relazione stretta tra l’ambiente e l’innovazione tecnologica. Senza quest’ultima, è impensabile tutelare ogni aspetto legato all’ambiente. In questo senso lo slogan della nostra associazione è “Conoscere per deliberare”, ha concluso Bonanni (per info www.ripensiamoroma.com oppure info@ripensiamoroma.com; telefono 380/2026918).

(*) In foto: da sinistra il presidente Atia Iswa Italia Paolo Massarini e il presidente di Ripensiamo Roma Donato Bonanni