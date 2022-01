Covid, contagi e pass per gli arrivi dall’estero

Da una parte l’inversione della curva dei nuovi casi – secondo quanto indicato dalla Fondazione Gimbe – dall’altra Moderna, che ha avviato la sperimentazione per un richiamo vaccinale specifico per combattere la variante Omicron. Infine il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato una nuova ordinanza che, di fatto, proroga le misure per gli arrivi dall’estero. Questo il quadro sul fronte Covid in giornate che, nel nostro Paese, sono caratterizzate dell’attesa per il nuovo Presidente della Repubblica.

Frenata dei contagi ma serve “cautela”

I nuovi casi, secondo la Fondazione Gimbe, sono stati 1.197.970 rispetto ai 1.243.789 della settimana precedente. Il che significa aver registrato una flessione del 3,7 per cento. Dall’altra parte, sul versante delle strutture ospedaliere sono cresciuti del 3 per cento i ricoveri nell’area medica (20.037 rispetto a 19.448). Di contro, c’è stata una diminuzione dell’1,4 per cento quelli in terapia intensiva (1.691 invece di 1.715). Allo stesso tempo, sempre secondo quanto riportato dalla Fondazione Gimbe, sono cresciuti i decessi: 2.519 rispetto ai 2.266 della settimana precedente (periodo 19-25 gennaio). Nino Cartabellotta, presidente del Gimbe, ha detto: “Questi numeri confermano che la circolazione del virus rimane elevata e che, considerata la risalita del tasso di positività dei molecolari, il calo della curva dei contagi deve essere interpretato con cautela”.

Crollo dei nuovi vaccinati

Sempre tenendo conto del periodo tra il 19 e il 25 gennaio, è emerso un crollo del 30,9 per cento dei nuovi vaccinati: 355.309 rispetto ai 514.324 della settimana precedente. Di questi, il 43,9 per cento è rappresentato dai bambini tra i 5 e gli 11 anni, con una flessione rispetto alla settimana precedente (155.997 nuovi vaccinati in questa fascia, pari a -35,6 per cento). Altro dato dopo l’obbligo vaccinale per gli over 50: i nuovi vaccinati passano a 96.957, con una diminuzione del 25,6 per cento rispetto alla settimana precedente. Infine, al 26 gennaio (ore 9) sono state somministrate 31.138.488 terze dosi.

La sperimentazione di Moderna

Come detto, Moderna ha avviato la sperimentazione per il richiamo specifico vaccinale nel contrasto alla variante Omicron. Lo ha rivelato lo stesso gruppo in una nota. L’azienda, peraltro, ha affermato che c’è la volontà di condividere i risultati con gli organi sanitari: un’azione, questa, tesa a dare una mano per facilitare il compito di trovare le strategie più soddisfacenti per i richiami contro il Covid.

Proroga misure per gli arrivi dall’estero: nuova ordinanza

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha firmato la nuova ordinanza che ha l’obiettivo di prorogare, in sintesi, le misure per gli arrivi dall’estero. Nello specifico, per chi proviene dall’Unione europea basterà il Green pass. Non solo: nel medesimo documento è stato chiarito che sono estese e prorogate le misure inerenti ai corridoi turistici. Ulteriori destinazioni dei corridoi turistici, più precisamente, sono: Singapore, Cuba, Turchia, Thailandia (relativamente all’isola di Phuket), Oman, Polinesia francese.

Come deve comportarsi il viaggiatore?

Cosa dovrà fare un viaggiatore? Chi è dotato di un certificato vaccinale o di guarigione e che è in partenza dal territorio nazionale verso l’estero nell’ambito del corridoio turistico Covid-free, dovrà effettuare un test molecolare o antigenico condotto nelle quarantotto ore precedenti alla partenza. Inoltre, se la presenza all’estero dovesse andare oltre i sette giorni, il viaggiatore dovrà fare un ulteriore test molecolare o antigenico. E ancora: prima di tornare nel Belpaese, nelle 48 ore precedenti all’imbarco dovrà sottoporsi a un molecolare o antigenico (con risultato negativo). Giunto in Italia, all’aeroporto altro test molecolare o antigenico. Ovviamente, se i passaggi sopracitati saranno seguiti alla lettera, i viaggiatori verranno quindi esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.