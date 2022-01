Ancora mascherine all’aperto, discoteche chiuse per altri 10 giorni

Mascherine all’aperto e discoteche: finito il tormentone del toto-Quirinale e l’elezione del Presidente della Repubblica, l’Esecutivo torna sui banchi. In discussione nel Consiglio dei ministri (che si è aperto con un applauso per Sergio Mattarella, rieletto Presidente della Repubblica) ulteriori provvedimenti sul fronte della lotta alla pandemia. Innanzitutto, sui dispositivi di protezione individuale è stato deciso di prorogare di altri 10 giorni l’obbligo di indossarli negli spazi aperti.

Le parole di Mario Draghi

Mario Draghi, presidente del Consiglio, nel Cdm di oggi ha esordito così: “Vorrei prima di tutto salutare insieme a tutto il Governo l’elezione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ringraziarlo per la decisione di rimanere per un secondo mandato. Le priorità che ha espresso – la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese – sono le stesse del Governo”.

Discoteche chiuse per altri 10 giorni

Sul capitolo discoteche, il Comitato tecnico-scientifico, secondo i rumors, intendeva prorogare lo stop ancora di un mese. La parola finale, però, spettava al Governo. La decisione è stata quella di mantenere chiuse le sale da ballo per altri 10 giorni.

Il commento sui dati economici

Draghi, successivamente, ha commentato: “Voglio esprimere la mia soddisfazione per i dati usciti oggi: +6,5 per cento nel 2021. Sono il prodotto della ripresa globale, ma anche delle misure messe in campo dal Governo, a partire dalla campagna di vaccinazione e dalle politiche di sostegno all'economia”. Poi lo sguardo è andato sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): “L’erogazione della seconda rata, in scadenza il 30 giugno 2022, presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro”. Il premier, rimanendo sul tema, ha riferito che “il prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì sarà dedicato a una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi Pnrr del primo semestre dell’anno”.