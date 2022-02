Scuola e Super Green pass: le nuove regole

Il menù non prevede piatti sciapi, su tutti le quarantene a scuola e l’estensione del Green pass. Nel giro di pochi giorni si riunisce il Consiglio dei ministri: l’obiettivo è cercare di tornare, gradualmente, alla normalità. Le nuove misure dovrebbero entrare in vigore il 7 febbraio.

Le parole di Mario Draghi

“Tra i provvedimenti di oggi c’è la decisione di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato” contro il Covid. Questo l’intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi. E ancora: “La validità del Green pass per chi ha tre dosi, oppure due dosi e ha già avuto il Covid, diverrà indefinita”. Il premier ha inoltre evidenziato: “Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti”.

Chi va in Dad

I bambini da 0 a 6 anni – nidi e materne – staranno a casa per cinque giorni (perciò in dad) se nella classe ci sono più di cinque casi positivi al Covid. Per la scuola primaria ci sarà la divisione tra vaccinati e non vaccinati. Dal quinto caso in poi, i vaccinati rimarranno in classe. Dad, invece, per i non vaccinati che quindi staranno a casa. Dai 12 anni in poi gli alunni andranno in dad con due casi positivi in classe. La quarantena dovrebbe durare 5 giorni anziché 10 come precedentemente stabilito.

Green pass

Sul fronte Green pass, la certificazione ha efficacia senza limiti dopo la terza dose. Chi si è contagiato dopo la seconda dose, è equiparato a chi ha fatto il booster. Il cambiamento è stato necessario perché dal primo febbraio la certificazione verde ha una validità di 6 mesi (invece di 9). Pertanto, senza una norma specifica per i vaccinati con tre dosi, c’è chi rischiava di trovarsi senza il Green Pass booster e, quindi, senza una possibilità di rinnovo.

Zona rossa

Resta solo la zona rossa e qui le norme riguarderanno i non vaccinati. Per i vaccinati, quindi, non ci saranno più distinzioni di colori (per loro non scatterà il lockdown).

I turisti

Gli stranieri provenienti da Paesi con regole vaccinali diverse dalle nostre avranno la possibilità di accedere alle strutture ricettive e alle attività in cui è richiesto il Pass rafforzato col semplice Green pass, rilasciato pure dopo aver eseguito un semplice tampone.