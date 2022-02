Salvini è “positivo”: “La Lega è stabile al governo”

Matteo Salvini è risultato positivo al Covid. Il leader della Lega lo ha appreso nello screening per l’accesso alla Camera dei deputati, nel giorno del giuramento del rieletto presidente Sergio Mattarella. “Amici – ha scritto sui social il segretario leghista – sono in buona compagnia: ai 10 milioni di italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio! A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza”. In mattinata, Salvini aveva ribadito la presenza del Carroccio all’interno del governo di unità nazionale, dopo lo “strappo” di ieri. Quando la delegazione leghista aveva disertato il Consiglio dei ministri per non votare le nuove norme anti-Covid su Dad e quarantene a scuola. I leghisti avevano spiegato di aver deciso di non votare perché quelle norme “discriminano i bambini non vaccinati”. Oggi Salvini aveva assicurato che la Lega non ha “interesse a chiedere rimodulazioni della squadra di governo. Siamo al governo per lavorare. La Lega è impegnata a trovare tutti i soldi e le norme possibili per salvare il lavoro dal nostro Paese. Il ritorno alla normalità è un dovere. Per arrivarci non bisogna complicare la vita alla gente, e a scuola non bisogna complicarla alle mamme ed ai papà. Qui bisogna trovare miliardi veri e rapidamente da girare sui conti correnti degli aziende e delle famiglie che non riescono a pagare le bollette”.

Riferendosi all’atteggiamento mantenuto ieri della lega in Consiglio dei ministri, Salvini aveva detto che “sindaci e governatori chiedono le riaperture. I guariti oggi sono più al sicuro degli altri, lo dice la scienza. Imporre loro altre dosi e restrizioni e senza basi scientifiche. Io non sono d’accordo sul fatto che mamme e papà siano messi in difficoltà. I discorsi politici, invece, li lascio a Letta e Conte”. Il segretario leghista questa mattina aveva incontrato gli europarlamentari del Carroccio in videoconferenza nel corso della riunione di delegazione. In collegamento da Roma, Salvini aveva fatto il punto sull’attività politica in Italia e in Europa e sulle future sfide che affronterà la Lega, dalle elezioni amministrative al referendum sulla giustizia. “Priorità – ai legge in una nota – per la battaglia contro il caro energia, argomento che vede la Lega impegnata in prima linea in Italia e nelle istituzioni europee e, sul fronte della lotta alla pandemia, per un ritorno alla normalità con misure di buonsenso”.