Meloni: “A fine febbraio sarò al Cpac a Orlando”

Giorgia Meloni parteciperà al Conservative Political Action Conference. La leader di Fratelli d’Italia, a fine febbraio volerà in Florida, per intervenire all’edizione 2022 della più grande manifestazione al mondo dei conservatori organizzata dall’American Conservative Union, che vede il coinvolgimento e la partecipazione di numerosi esponenti del Partito repubblicano americano. “I repubblicani – afferma in un’intervista alla Stampa – sono collegati alla famiglia dei Conservatori europei che ho l’onore di presiedere, ed in questa veste, oltre che come presidente di FdI, che tornerò al Cpac, che quest’anno si tiene a Orlando. Si tratta del più grande convegno dei conservatori americani, con i quali condividiamo molti valori e molte battaglie”.

Meloni dice la sua anche sul caro bollette. “Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia un intervento di ampia portata del governo contro il caro bollette. Fratelli d’Italia valuterà nel merito e con molta attenzione le misure che adotterà l’esecutivo, è pronta a dare il suo contributo e a fare le sue proposte in Parlamento, ma non intendiamo fare sconti. Dal governo dei migliori e da un premier dalla grande competenza economica ci aspettiamo una strategia chiara, coraggiosa e di lungo periodo per scongiurare il lockdown produttivo e salvare le famiglie. Perché sarebbe un errore irreparabile continuare a vivere alla giornata e affrontare l’emergenza energetica con interventi spot e insufficienti, come è stato fatto finora”.