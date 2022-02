Vertici M5S azzerati: incontro Grillo-Conte

Un incontro per fare il punto della situazione. Un appuntamento con un parterre de rois delle “grandi occasioni”. I big del Movimento Cinque Stelle hanno deciso di muovere i passi, perché la situazione non è proprio rosea. Oggi ci sarà il tavolo con Giuseppe Conte e Beppe Grillo dove potrebbero essere presenti, tra gli altri, anche Luigi Di Maio e Virginia Raggi. In agenda il tema è uno: come uscire dalla palude dopo l’azzeramento dei vertici grillini a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Napoli, che ha sospeso le due delibere che avevano permesso la modifica dello statuto del M5S e l’elezione del nuovo presidente, ossia l’ex premier di Volturara Appula.

Grillo, nei giorni scorsi, ha detto “in questo momento non si possono prendere decisioni avventate e “nel frattempo invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate, prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire”. Conte, da par sua, ha chiarito: “Alle carte bollate rispondiamo con un bagno di democrazia, con la massima trasparenza. Combattiamo le nostre battaglie e superiamo le sfide una alla volta: saremo più forti”. Questa la facciata, anche se – come ricordato da Stefano Iannacone sull’Huffington Post – il quadro è un altro: “Senza uno statuto, senza un presidente, senza un solo organismo attivo. Senza nemmeno una piattaforma per le votazioni. Dal punto di vista politico nel Movimento Cinque Stelle non esiste più nulla. E non è la disamina degli avversari, dei nemici alla Renzi o alla Calenda, ma l’immagine che consegnano a più livelli. Dai big all’ultimo degli eletti. Di fatto, oggi, il M5S è un’entità impalpabile, azzerato: né contiani, né dimaiani”.

Nel frattempo, Lorenzo Borrè – avvocato che ha assistito i ricorrenti dei 5 Stelle a Napoli – ha precisato su Facebook: “Avviso ai naviganti. Non sono stato contattato dagli avvocati di Grillo né da Grillo né da altri del suo entourage. Sono in contatto solo con i miei assistiti”.