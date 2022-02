Curare il disagio da pandemia: ok al bonus psicologico

L’ok è arrivato nella notte. La misura del bonus psicologico è stata approvata e inserita nel decreto Milleproroghe: via libera, quindi, dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali. Complessivamente, sono stati stanziati 20 milioni di euro: metà serviranno per finanziare il bonus e metà per reclutare professionisti che forniranno il loro contributo per combattere il disagio mentale legato alle conseguenze relative al Covid.

Bonus psicologico

Nel dettaglio, il bonus ammonterà a 600 euro di voucher a persona. A oggi risulterebbero 18mila i soggetti interessati. La misura verrà parametrata tenendo conto dell’Isee, con il tetto massimo che è stato fissato a 50mila euro: l’obiettivo è favorire i redditi più bassi.

Il commento di Roberto Speranza

Roberto Speranza, ministro della Salute, aveva già detto: “Il grande tema della salute mentale è decisivo: un ambito è il bonus di assistenza psicologica, ci stiamo lavorando e già nel Milleproroghe daremo un primo segnale che va in questa direzione”.