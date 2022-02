Ue sul sistema giudiziario italiano

Dal Rapporto della Commissione europea sulle violazioni dello Stato di diritto nei ventisette Paesi dell’Ue, l’Italia non è stata sottoposta a critiche in merito all’indipendenza dei suoi sistemi giudiziari. L’incipit della nota di sintesi della relazione, riconosce la presenza di un solido quadro legislativo a salvaguardia dell’indipendenza della magistratura. Ma da un’attenta analisi del documento di lavoro dei servizi della Commissione, emerge una situazione non proprio entusiasmante sullo stato dell’efficienza del sistema giudiziario nostrano. Secondo la Commissione, esso continua a scontare notevoli difficoltà dal punto di vista dell’efficienza.

In particolare, desta preoccupazione la mancata riforma degli organi della giurisdizione tributaria di primo e secondo grado. Un forte aumento dei casi in entrata nella sezione dei contenziosi tributari, in ultima istanza solleva preoccupazioni in merito alla qualità della giustizia tributaria nel primo e secondo grado di giudizio. Il sistema giudiziario continua a far registrare gravi difficoltà legate alla durata dei procedimenti. Nel settore civile, il tempo stimato per risolvere i contenziosi rimane tra i più lunghi dell’Ue (527 giorni in primo grado, 863 in secondo grado e 1.266 dinanzi alla Corte di cassazione).

L’Italia rimane soggetta alla sorveglianza rafforzata del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per la durata dei procedimenti amministrativi e di quelli penali. Nel 2019 i tribunali amministrativi, invertendo una tendenza negativa, hanno iniziato a ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti in tutti i gradi di giudizio, che comunque rimangono superiori alla media (820 giorni per il primo grado e 692 per l’ultimo).

Ecco il Link alla relazione 2020 sullo Stato di diritto nell’Unione europea.

Ecco il Link al capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia.

(*) Presidente Centro studi Confedilizia