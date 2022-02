Autonomia, Zaia: “Questo Parlamento può scrivere la storia”

“Sergio Mattarella ha indicato la strada, spero che Mario Draghi voglia percorrerla”. Con queste parole Luca Zaia, in un’intervista al Corriere della sera, torna a parlare delle autonomie regionali. Il governatore leghista del Veneto auspica un’accelerazione. “Se riuscissimo a mettere sul binario giusto l’autonomia prima delle elezioni dell’anno prossimo – sottolinea – sarebbe un fatto poderoso che darebbe il senso a tutta la legislatura. Questo Parlamento potrebbe essere ricordato come quello costituente, e come il primo che ha rispettato il dettato dei padri fondatori della Repubblica”.

Per Zaia, le parole del presidente della Repubblica sono state “illuminanti e anche dirimenti”. “Non solo ha riconosciuto il valore delle amministrazioni territoriali – dice Zaia – ma soprattutto ha fatto crollare l’ultimo tabù, il pensare alle autonomie come a qualcosa di sovversivo”. Il presidente della Regione Veneto è fiducioso: “Io sono davvero convinto che questo governo e questo Parlamento abbiano la possibilità di scrivere una pagina di storia. Noi veneti negli ultimi 25 anni abbiamo chiesto tre volte di votare sull’autonomia. Il Consiglio regionale ha votato una legge per il referendum, che fu impugnata dal governo Renzi nel 2014. Dopo un anno di battaglie, la Corte costituzionale ci ha dato ragione: il referendum si può fare. In quella corte, sedevano Marta Cartabia e, appena prima dell’elezione al Colle, Sergio Mattarella”.

Zaia confida in Draghi: “Lo dico a un presidente del Consiglio che ben conosce i modelli federali internazionali – evidenzia – e dunque siamo pronti a una legge quadro che confermi le nostre aspettative”. Il governatore ricorda: “Il Veneto e la Lombardia hanno votato nell’ottobre del 2017. In Veneto sono andati alle urne in 2 milioni e 273mila. Il dar voce al popolo è stato determinante: questo non è più il dossier di Luca Zaia, ma quello di milioni di cittadini che si aspettano che la loro voce sia ascoltata”.