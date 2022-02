FdI, sabato Meloni in Usa interviene al Cpac 2022

Giorgia Meloni partecipa ufficialmente al Cpac 2022. La presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr Party (Partito dei conservatori e dei riformisti europei) interviene al Conservative Political Action Conference, il congresso annuale riservato agli attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti e dal mondo. La kermesse politica prende il via domani a Orlando, in Florida, e si conclude domenica 27 febbraio. Giorgia Meloni, informa una nota di FdI, durante la due giorni ha in programma una serie di incontri. Il suo intervento è previsto sabato 26 febbraio alle 12.45 (ore 18.45 in Italia), durante il panel “Cpac: The Whole World is Watching” (“Il mondo intero sta guardando”), al tavolo degli ospiti internazionali. “Il Conservative Political Action Conference – conclude la nota – è la conferenza politica annuale dei conservatori Usa, inaugurata da Ronald Reagan nel 1974, cui partecipano attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti e leader internazionali”.

Nel frattempo, Meloni, scrive su Twitter a proposito della crisi tra Ucraina e Russia. “Nella politica estera – twitta – bisogna valutare sempre in relazione all’interesse nazionale. È quello che fa Fratelli d’Italia: noi non siamo i burattini di leader stranieri. L’unico filo che abbiamo è quello che ci lega al popolo italiano”. Quanto all’emergenza pandemica, la leader della destra, attacca l’esecutivo. “L’apposizione della questione di fiducia sul decreto Covid che introduce l’obbligo vaccinale per gli over 50 – sostiene – rappresenta l’ennesimo sfregio del Governo Draghi al Parlamento”.

Per Meloni, “Esecutivo e maggioranza hanno applaudito il richiamo del presidente Mattarella sulla centralità delle Camere ma lo hanno già dimenticato e chiuso nel cassetto. Un altro segnale della debolezza del presidente del Consiglio e di questa maggioranza, che pur disponendo del 95 per cento delle forze in Parlamento non riesce ad andare d’accordo su nulla e va avanti a colpi di fiducia. Il Governo compie una scelta molto grave, perché riguarda un provvedimento che calpesta l’articolo 1 della Costituzione e nega a centinaia di migliaia di cittadini il diritto di lavorare. Fratelli d’Italia pretende rispetto per gli italiani e per il Parlamento”.