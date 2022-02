Settimopiano. Ascolti, la guerra in Ucraina fa volare Rainews

Dopo anni di dati Auditel inchiodati allo 0 virgola o poco più, il rilancio di Rainews è il fenomeno degli ultimi mesi del panorama informativo Rai. Gli ascolti lusinghieri registrati dalla rete all-news in occasione della rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale hanno segnato il via a una stagione di segno più sulla media giornaliera all’1,6 per cento, e gli speciali dedicati all’assedio di Kiev registrano la media del 4 e mezzo per cento nella fascia del mattino dalle 9 alle 12, battendo addirittura le generaliste Rai 3, Rete 4 e Italia 1. Un ottimo risultato per il direttore Paolo Petrecca che ha improntato la linea editoriale sul flusso d’informazione in continuo aggiornamento, riaffermando la mission originaria del canale all-news, ovvero l’informazione h24.

Bene anche lo speciale Tg2 Post, nella prima serata di sabato, che con il direttore Gennaro Sangiuliano in studio ha registrato il 6,1 per cento di gradimento, numeri di tutto rispetto in un palinsesto i cui competitors sono il re dell’intrattenimento di Rai 1 Amadeus con Affari tuoi formato famiglia (17,4%) e la regina di Canale 5, Maria De Filippi, con il 26,4 per cento di C’è posta per te. Infaticabile, sul fronte degli speciali dedicati alla guerra in Ucraina, è poi la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, forte della sua esperienza di unica inviata “embedded” al seguito delle truppe Usa durante la seconda guerra del Golfo. Da quando è arrivata lei alla guida del primo tg del Servizio pubblico, Enrico Mentana non detiene più l’esclusiva delle maratone televisive.