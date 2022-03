Eliseo 2022: botte da orbi tra Le Pen e Letta

Botte da orbi tra Marine Le Pen, candidata del Rassemblement National alle elezioni presidenziali francesi di aprile ed Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, nel corso di un dibattito in tv in onda su France 2.

Il faccia a faccia è cominciato sul conflitto in Ucraina. Da una parte Le Pen che paventava rischi di sanzioni più pesanti contro Vladimir Putin, dall’altra il segretario Pd che rispondeva che le sanzioni all’acqua di rose non servirebbero a molto.

A seguire Marine Le Pen: “Signor Letta, lei è un ideologo. Come i comunisti che dicevano che non c’era abbastanza comunismo e ne volevano ancora di più. Lo stesso vale per l’Unione europea, ne volete sempre di più”. Inoltre, ha proseguito, sostenendo che l’Unione europea “non funziona” e ha “fallito”.

La replica di Letta: “Le ho parlato di camembert e Bordeaux, nessuna ideologia… anche Salvini, il suo grande alleato, la vuole lasciare”. L’ex premier ha ricordato a Le Pen che il Capitano sta appoggiando l’Esecutivo di Mario Draghi. E lei? Lo appoggerebbe Mario Draghi?”. Secca la risposta della candidata del Rassemblement National: “Io per fortuna non ho un sistema all’italiana”.