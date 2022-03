Meloni: “Prorogare il Green pass? Una follia”

“Nel bel mezzo di una crisi internazionale, di una guerra, nel bel mezzo di una totale emergenza sul piano economico, che vede aumentare le bollette di oltre il 100 per cento, che vede sicuramente l’aumento dei costi delle materie prime e probabilmente dei generi di prima necessità, che cosa fa il Governo italiano? Vara un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, quindi senza dibattito parlamentare, per prorogare il Green pass di 18 mesi, ulteriormente prorogabili di altri 18”.

Questo l’attacco di Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d’Italia, in un video pubblicato su Facebook, ha proseguito affermando che “secondo il Governo italiano il Green pass potrebbe rimanere in vigore fino a… gennaio 2025”. Inoltre, ha notato: “Se è vero che il vaccino ha una copertura di circa sei mesi, vuol dire che in 18 mesi più altri 18 mesi noi dobbiamo fare anche una quarta, quinta, sesta, settima, ottava dose? E se invece non dobbiamo fare una quarta, quinta, sesta, settima, ottava dose a cosa mi serve il Green pass? Se io non sono coperta dal vaccino nei mesi in cui c’è il Green pass – ha continuato – che cosa è il Green pass? Un modo per consentire alla gente di propagare, eventualmente, il Covid liberamente? Oppure, come sostiene Fratelli d’Italia da sempre, è una cosa che non ha alcuna evidenza scientifica, che serve solo a controllare i cittadini, a limitarne la libertà, il diritto al lavoro, la possibilità di fare sport, di avere una socialità e di comprare quello che voglio al supermercato”.

“Noi abbiamo avuto un virus – ha terminato – che arrivava dalla Cina, ma non vogliamo importare il modello cinese. Chiediamo, intanto, che Draghi venga in Aula, perché di questo tema vogliamo parlare in Parlamento. E in secondo luogo continuiamo a sostenere la follia priva di senso e di evidenze scientifiche delle scelte di Speranza e compagnia fino a oggi”.