Luca Zaia: “Rinegoziare il Pnrr”

“Siamo in un’economia di guerra, abbiamo gente da sfamare”. Parola di Luca Zaia. Il presidente della Regione Veneto immagina tempi cupi all’orizzonte. Per il governatore leghista, la guerra in Ucraina ha sconvolto tutti i piani di ripartenza post-pandemica, a partire dai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “È urgente. Draghi – afferma Zaia – torni a negoziare il Pnrr. E si batta contro la speculazione finanziaria e contro la speculazione sulle materie prime”. Il governatore, in un’intervista al Corriere della sera, sostiene che “questi progetti rischiano di essere fuori dal tempo” come conseguenza “dell’arrivo di una guerra”. Zaia, oltre al Pnrr, cita anche gli accordi della Pac (Politica agricola comunitaria).

“L’Ucraina – sottolinea – fa emergere problemi pazzeschi. Siamo in un’economia di guerra. Senza le bombe sulla testa, ma con tutti i contraccolpi”. E cita fra gli altri la risalita dei prezzi. “Se fino a poco fa pensavamo a come rendere le città più belle, “oggi sappiamo che dobbiamo sfamare la gente”, dichiara Zaia. L’Italia è attesa da “una doppia sfida”, secondo il governatore: “Quella per la sovranità alimentare e quella per la sovranità energetica”. Sulla prima, afferma, “occorre rinegoziare la Pac”.

Il governatore del Carroccio non critica “la programmazione e la negoziazione fatta, pensando all’uscita dal Covid, ma la guerra in Ucraina cambia la visione e la progettazione, e deve cambiare il nostro piano industriale”. Per Zaia, “da questa tragedia abbiamo capito che non siamo autonomi dal punto vista energetico. Non sembra una grande strategia avere il 38 per cento del gas dalla Russia. D’altro lato, non si può più parlare di rinnovabili e avere comitati dappertutto. Questo Paese decida che energia deve avere. Il mix è fondamentale. Il presidente del Consiglio deve rinegoziare sull’energia e in egual misura sulla Pac. Se finora facevamo bene a ridurre l’agricoltura estensiva, oggi dobbiamo tornare a piantare il grano”.