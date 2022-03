Meloni: “Normale che l’opposizione abbia poco spazio su media?”

Giorgia Meloni sostiene di non essere rappresentata adeguatamente dai mezzi d’informazione. La leader di Fratelli d’Italia scrive su Facebook: “Primo partito nei sondaggi, ma ecco lo spazio che alcuni dei principali Tg dedicano a Fratelli d’Italia. A voi sembra normale che l’opposizione abbia così poca voce a disposizione nei media?”. Meloni posta anche i dati resi noti dall’Agcom che fanno riferimento allo spazio riservato al suo partito per il mese di febbraio. Secondo il report, Fdi ha avuto sul Tg1, il 3 per cento; sul Tg3, il 4 per cento; sul Tg La7, il 3 per cento; sul Tg4, il 2 per cento; su Skytg24, il 4 per cento; su Tgcom24, l’1 per cento.

Frattanto, Meloni plaude all’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ospite, in videoconferenza, nell’Aula di Montecitorio. Figurano i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati. Il governo è al completo, con il presidente del Consiglio Mario Draghi, in testa. Oltre a Meloni, sono presenti Enrico Letta, Matteo Salvini e Matteo Renzi. In Aula ci sono quattro parlamentari che indossano una mise giallo-blu, i colori della bandiera ucraina: tra loro si riconosce la senatrice Julia Unterberger, del gruppo per le Autonomie.

“Quello del presidente Zelensky al Parlamento italiano – sostiene la leader della destra – è l’intervento di un leader europeo, che parla al cuore e ai valori della nostra comune civiltà. È questa la ragione del nostro impegno: l’invasione dell’Ucraina configura un’aggressione all’Europa, alla democrazia e alla sovranità delle Nazioni”. Per Meloni, “Fratelli d’Italia, compattamente presente in Aula, ringrazia Volodymyr Zelensky per le sue parole. Siamo consapevoli che il nostro futuro e la nostra libertà dipendono anche dal coraggio del popolo ucraino di opporsi al neoimperialismo russo”.