Al voto in Italia per evitare la guerra

Fermate Mario Draghi, la più grande delusione di tutti i tempi. Togliete Draghi dall’Esecutivo: tra dita puntate contro i non vaccinati e impoverimento economico-sociale da lui causato, adesso pure la guerra! Peraltro, gli italiani non lo hanno mai né votato né tantomeno eletto e sta causando danni inimmaginabili, tanto quanto irrecuperabili. Andiamo a votare: cambiando facce, muterà anche la posizione disgraziata del nostro Paese.

Che errore nefasto ha fatto Sergio Mattarella, impedendo agli italiani di votare e imponendo loro un non eletto sbagliato come Draghi. Visto che disastri quando non si rispettano le regole democratiche? Si torni molto velocemente a votare. Solo così salveremo la pace nel nostro Paese ancora prima della democrazia. Salviamo la nostra pace in Italia. L’Italia deve rimanere fuori dal conflitto Russia/Ucraina, che si risolverà solo in assenza di nostri interventi. Cambiare Draghi e votare, per avere un nuovo Parlamento e un nuovo Governo.