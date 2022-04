Pnrr, Giovannini: “Non c’è motivo per rivedere il piano”

Enrico Giovannini ritiene necessario “accelerare il Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, in una intervista alla Stampa, sostiene l’importanza degli “impegni che abbiamo preso, in primo luogo sulle riforme. Non c’è un motivo per rivedere il Piano nel suo complesso”. Giovannini parla di quante risorse che riguardano il suo ministero saranno oggetto di bandi quest’anno.

“Stimiamo – sottolinea – che gli enti attuatori, quindi Rfi, le autorità portuali e tutti gli altri soggetti facciano bandi per almeno 9 miliardi. Intendiamo avviare un dialogo con le stazioni appaltanti e i soggetti attuatori per capire se le tempistiche indicate da loro sono congruenti con le esigenze di rilancio dell’economia nel breve termine, magari, un bando che stimola la produzione nazionale potrebbe essere anticipato”.

Invece, la mancanza di “alcune materie prime, ad esempio i chip, potrebbe suggerire di rinviare di qualche mese alcune gare, come quelle per i nuovi autobus, ma solo se questo fosse compatibile con il rispetto degli impegni europei”. L’inflazione è in aumento e “stiamo ragionando con l’Ance su meccanismi che assicurino alle aziende liquidità e certezza nel riconoscimento degli aumenti anche nel 2022 per evitare che vadano deserte le gare del Pnrr”.

A margine di un incontro a Trieste, il presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, afferma che, rispetto al Pnrr “non c’è dubbio che siano cambiate le prospettive con la guerra, con il caro materiali ed energia, con la carenza di materie prime e di componentistica”. Secondo il governatore leghista “rischiamo di mettere in ginocchio intere filiere produttive dell’Europa. Io penso che fare una riflessione su miglioramenti del Pnrr, vista la situazione attuale, possa essere utile. Questo non vuol dire sconfessare il Pnrr che si è costruito, ma se il quadro cambia, vuol dire utilizzare qualche colore diverso per valorizzarlo meglio”.