Stiamo facendo davvero tutto per salvare il popolo ucraino? Vedo la nostra impotenza e la nostra incoerenza. Vladimir Putin ha i connotati del capo mafia stragista ma lo stanno trattando da capo di Stato legalitario. I soldi fanno la guerra finché la guerra è fatta per soldi. In questa guerra la posta non è il denaro! Il “nostro” Winston Churchill ci dà la linea politica: “It is no use saying ‘we are doing our best’. You have got to succeed in doing what is necessary”. Non bisognerebbe dire “stiamo facendo del nostro meglio”. Noi nel farlo dobbiamo ottenere che succeda ciò che è necessario.