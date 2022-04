Sondaggi, Fdi si conferma al primo posto

Fratelli d’Italia è ancora il primo partito. Lo sostiene il nuovo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. La rilevazione di ieri conferma il partito di Giorgia Meloni al 21,6 per cento. Stabile, come sette giorni fa. L’interesse dell’opinione pubblica è catalizzato, naturalmente, dall’aggressione russa in Ucraina e dalle sue conseguenze che il conflitto comporta per il nostro Paese. Il diretto competitor di Fdi è il Partito democratico. La formazione politica di Enrico Letta accusa una battuta d’arresto. I dem perdono lo 0,2 per cento e si attestano al 21,2. Si segnala un leggerissimo balzo in avanti della Lega. Il Carroccio guidato da Matteo Salvini guadagna solo lo 0,1 per cento e sale al 15,9, nonostante il muro di sbarramento sulla delega fiscale con il premier Mario Draghi.

Cala, invece, inesorabilmente, il Movimento 5 stelle. Ora vale il 12,9 per cento (-0,4 per cento). I pentastellati sono condannati all’irrilevanza? Le proiezioni di voto sembrano essere implacabili per i grillini. Due decisioni del governo – l’invio delle armi all’Ucraina e soprattutto l’aumento delle spese militari che hanno suscitato controversie – avevano permesso un ritrovato protagonismo di Giuseppe Conte. Così, il rimbalzo positivo del Movimento che si era attestato al 13,5 per cento (+0,8 per cento).

Situazione opposta è quella di Forza Italia. Dopo la convention azzurra del fine settimana, alla presenza del leader Silvio Berlusconi, il partito passa dal 7,7 per cento all’8. Tra gli altri, dal sondaggio La7 di questa settimana, emerge il calo di Azione-Più Europa, intorno al 5 per cento. La scorsa settimana era al 5,3 per cento. Sinistra italiana è stimata al 2,6 per cento come Articolo 1 del ministro della Salute Roberto Speranza. Mentre Italia viva, la creatura politica di Matteo Renzi, è accreditata del 2,4 per cento. Italexit di Gianluigi Paragone scende al 1,9 per cento, accusando una perdita dello 0,2 rispetto a sette giorni fa.