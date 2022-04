Governo, Salvini: “Non voglio farlo cadere”

Secondo Matteo Salvini su “alcuni temi, come gli sbarchi, l’esecutivo è deludente”. In un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega giura fedeltà a Mario Draghi, ma con alcuni distinguo. “Non voglio far cadere il governo”, sottolinea Salvini all’indomani dell’incontro del centrodestra con il premier sulla delega fiscale. “La novità importante – afferma il segretario del Carroccio – è che c’è la disponibilità del governo a cambiare il testo. Ci lavoreremo a Pasqua e a Pasquetta, ma contiamo di portare l’esecutivo su posizioni condivise di equilibrio. Noi pensiamo, e sulla carta dicono di pensarlo tutti, che la pressione fiscale non possa aumentare”. E sul catasto chiarisce: “Un conto è far emergere il sommerso, un altro applicare i valori di mercato agli estimi che farebbero scattare gli aumenti”. Salvini confida inoltre si possano riaprire i termini della rottamazione ter e fare una quater per gli anni 2019 e 2020: “Vorrei pace fiscale sulle cartelle, e avremmo due finanziarie coperte”. Il Pd “non è favorevole, ma se non lo fa questo governo, sarà una priorità del prossimo. L’80 per cento delle cartelle ha un importo inferiore a 10mila euro. Sono tutte risorse che possono essere impiegate per creare lavoro”. Salvini esprime anche sulla riforma della giustizia cui ha lavorato la ministra Marta Cartabia. “Non risolve i problemi della giustizia. Ma è un passo avanti in attesa che gli italiani si esprimano con il referendum di giugno”. La Lega è intenzionata a cercare di migliorarla il più possibile, “evitando di creare guai al governo”. Quanto alle Amministrative Salvini pensa che “il centrodestra sarà unito ed è nostro dovere lavorare perché ciò avvenga. E ovviamente, Fratelli d’Italia deve essere della partita”. Fra i temi affrontati nel corso dell’intervista anche la guerra in Ucraina: “Noi – ribadisce Salvini – abbiamo fatto una scelta chiara per l’occidente per l’Alleanza atlantica e per la pacifica coesistenza tra i popoli”.