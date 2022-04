Istat, Giorgetti: “Il prossimo anno situazione più critica”

Secondo Giancarlo Giorgetti è necessario “tutelare il potere d’acquisto”. Lo sostiene il ministro per lo Sviluppo economico alla presentazione del Bes dell’Istat. “Il prossimo rapporto Bes sul Benessere equo e sostenibile l’anno prossimo inquadrerà probabilmente una situazione ancora diversa e, temo, in qualche modo ancora più critica rispetto a quella che ereditato da due anni di pandemia”. Per il ministro leghista, “gli indicatori Bes presentati oggi confermano che siamo davanti a un contesto straordinario che impone scelte coraggiose e cambi di paradigma nella strategia di politica industriale e nella strumentazione per rispondere agli shock che si vanno ripentendo con una velocità eccezionale e in termini sempre più evidenti”.

Secondo Giorgetti, “il tema dell’inflazione, che non è percepita ma reale, deve avere una risposta. Non dobbiamo fare gli errori del passato, ma nemmeno nascondere un tema che nei prossimi mesi si porrà. Va tutelato il potere d’acquisto di pensionati e lavoratori. Non si possono, ovviamente, far saltare gli equilibri economici delle aziende e siamo in tempo di guerra. Credo il governo debba anche avere il coraggio di prendere decisioni di tipo eccezionale”.

Giorgetti ricorda che “il Mise lavora a un nuovo assetto di politiche industriali che valorizzi i fattori produttivi del Paese e non le semplici posizioni di rendita. A tal fine è essenziale che gli interventi più propriamente di politica industriale siano accompagnati da adeguati investimenti per potenziale le competenze del capitale umano”. Il ministro parla poi del lavoro “per aggiornare gli strumenti finalizzati a calibrare le risorse nei programmi di formazione nell’Industria 4.0 e i centri di trasferimento tecnologico”. Inoltre, Giorgetti sottolinea che “il Mise sta intervenendo in favore dell’imprenditoria femminile per agevolare la nascita e lo sviluppo di imprese guidate da donne”.